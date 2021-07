Meqnes dimostra che tutte le strade portano alle concerie italiane

Marocco e Stati Uniti si incontrano in Polonia e, a Varsavia, da questo connubio senza frontiere nasce Meqnes. In altre parole: un brand fashion focalizzato sulla pelletteria made in Poland che utilizza pelli italiane. La storia del cofondatore Kamal Jahid, originario del Marocco, è singolare, ma dimostra che, per un marchio premium/lusso, tutte le strade portano alle concerie italiane.

Un fazzoletto da taschino

Mentre frequenta la facoltà di Economia Aziendale in Marocco, Kamal decide di partire alla volta di Varsavia per uno stage. Una volta tornato a casa e conseguita la laurea, trova un posto di lavoro a Berlino. Ma lo lascia in fretta e per tornare nella capitale polacca in cerca di un futuro. Come racconta Forbes, la lampadina si accende quando Kamal non riesce a trovare nella capitale polacca un fazzoletto da taschino adatto al suo abito. Così chiede a sua madre di spedirgli un tessuto marocchino per confezionarne uno. Il “suo” fazzoletto piace talmente tanto che, a Varsavia, il giovane inizia a venderli a privati e ad aziende come regalo per Natale.

Poi, arrivano le concerie italiane



La pelle arriva nel 2014, durante un viaggio nel deserto in Marocco insieme all’amico newyorkese David Liebers. Acquistano alcune borse in pelle come souvenir e, una volta tornati a Varsavia, molti amici chiedono dove le avessero comprate. Da qui nasce il loro business pellettiero. Lanciano una campagna su Kickstarter e raccolgono 50.000 dollari in un mese per avviare l’attività di pelletteria. La prima esperienza è difficile e non redditizia, ma utile per creare una base di clientela. Nel 2016 nasce Meqnes, omaggio alla città marocchina di Meknes. Inizialmente con pellami polacchi e manodopera marocchina. Ma, poi, inevitabilmente la fornitura di pelli è diventata italiana, mentre gli accessori sono ora fabbricati a Varsavia.

Il core business

Oggi l’azienda vende fazzoletti da taschino e mascherine, ma il suo core business è la pelletteria. In altre parole: custodie per laptop, borse e portafogli. I prodotti sono progettati internamente con ispirazione marocchina e realizzati in Polonia con pelle italiana. Le vendite si sviluppano sia attraverso il sito web e sia con retailer. Di recente i prodotti griffati Meqnes sono arrivati su Zalando e Etsy. (mv)

