Miriade (finalmente) rilancia il marchio Biasia (e si riposiziona)

Arriva a compimento il rilancio, con contestuale rebranding, del marchio Biasia. La maison dal 2015 fa parte del gruppo partenopeo Miriade. E si presenta durante Fashion Week di Milano con il nuovo logo azzurro chiaro (al posto del color pavone). E con una nuova it-bag, la Y2K. Questa borsa richiama l’eleganza e la praticità delle storiche borse di Francesco Biasia. Realizzata in due dimensioni e in sette colori, dal nero all’azzurro fino ai toni del fucsia, vede la pelle protagonista, anche laminata, senza dimenticare l’utilizzo del vitello nappato, del capretto stropicciato e delle stampe cocco.

Il rilancio del marchio Biasia

Dietro il refresh del logo e della proposta stilistica c’è un team di direttori creativi: Salar Bicheranloo e Francesca Monaco, a capo dei brand Salar e Themoiré. Con Miriade già collaboravano. Per Biasia “abbiamo dovuto semplicemente riprendere e riproporre – spiega Bicheranloo a Fashion Network – in chiave moderna, mantenendone intatti i valori. Le radici del brand risalgono all’artigianato della conceria veneta, e infatti le borse sono realizzate in pelle tutta italiana”.

Il riposizionamento

Biasia è nato nel 1977 a Dueville in provincia di Vicenza. Per anni è stato al top della pelletteria italiana. Per Miriade l’investimento nella nuova veste è di sicuro un upgrade che può aprire nuovi mercati sul fronte del lusso. Dagli Stati Uniti in primis, senza dimenticare l’Europa. (aa)

