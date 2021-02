Montblanc ha scelto: Marco Tomasetta è il suo direttore creativo

Montblanc ha scelto il suo nuovo direttore creativo. Il marchio di accessori in pelle, gioielli e articoli per la scrittura ha affidato l’incarico a Marco Tomasetta. Ex Prada e Louis Vuitton, Tomasetta (nella foto) assumerà la carica dal 1° marzo 2021.

Marco Tomasetta

Dopo la laurea all’Istituto Europeo di Design di Milano, lo stilista ha accumulato una lunga esperienza nel settore della pelletteria e degli accessori lavorando per diversi brand di moda. Per esempio, Prada e Louis Vuitton. Inoltre, Tomasetta non è un volto nuovo per Richemont, multinazionale di cui Montblanc fa parte, avendo lavorato anche per un’altra sua griffe: Chloè. Più di recente ha ricoperto per Givenchy l’incarico di direttore del design di pelletteria per uomo e donna. Tomasetta ha spiegato di non vedere l’ora “di collaborare con Nicolas (Baretzki, CEO del brand, ndr) e il team per tracciare una nuova visione creativa per il marchio che unisce icone come la Meisterstück con nuovi concetti di design”.

Il commento

“Siamo entusiasti che Marco porti la sua leadership creativa e la sua visione a Montblanc per accelerare la sua evoluzione come Maison di Luxury Business-Lifestyle”, commenta Baretzki. “Marco è un innovatore agile e dinamico che promuove anche l’artigianalità e il design senza tempo dei prodotti che sono sempre stati al centro dell’identità di Montblanc. Anche se il nostro emblema iconico rimarrà il cuore di tutto ciò che facciamo, ci impegniamo a rompere ulteriormente gli schemi quando progettiamo prodotti che guardano sia ai clienti esistenti che a quelli nuovi”. Il tutto, “rispecchiando il loro cambiamento negli stili di vita e nelle esigenze”.

