Mulberry compie 50 anni e festeggia con la capsule Icon Editions

Mulberry compie 50 anni. La griffe, fondata nel 1971 dal businessman inglese Roger Saul, festeggia con il lancio della coloratissima collezione Icon Editions. Nella gamma di colori spicca il Mulberry Pink, pronto ad essere la cifra dominante per il nuovo corso del marchio dell’albero del gelso.

Le dimensioni

Cambiano, però, le forme di queste borse sempre molto ampie, che prendono ispirazione dagli oggetti utilizzati nella campagna inglese. La collezione 2021 prevede la realizzazione di Iris, Amberley, Bayswater, Bayswater Tote, Alexa, borse che hanno segnato questi 50 anni di Mulberry, tutte in miniatura. Le borse Icon Editions saranno disponibili nei negozi Mulberry e su mulberry.com, con prezzi compresi tra le 495 e le 1.050 sterline inglesi. Le borse della collezione sono realizzate con la tipica pelle sostenibile di Mulberry, una pelle a grana pesante proveniente da concerie accreditate e improntate alla sostenibilità. Sono, disponibili nei colori Pale Slate, Chalk, Oak, Deep Amber e Mulberry Green.

Mulberry compie 50 anni

Mulberry ha ancora oggi la sua fabbrica in Somerset, chiamata The Rookery, ma produce in diversi angoli del mondo. Questo anniversario può anche essere occasione di rilancio dopo la fase di instabilità vissuta a fine 2020, quando si paventava l’acquisizione da parte del Gruppo Fraser, lo stesso dei grandi magazzini britannici House of Fraser. Una scalata bloccata al 37%, perché l’azionista con le quote di maggioranza resta la cinese Challice Limited.

