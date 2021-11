Nulla ferma Piquadro: nel semestre fa +31,2% (63,7 milioni)

Nulla ferma Piquadro. Il gruppo bolognese di pelletteria ha chiuso il semestre con una crescita del 31,2% su base annua. Il fatturato raggiunge i 63,7 milioni di euro. Riprendono gli acquisti di tutti i mercati. Quello interno è ancora dominante, anche se il rimbalzo maggiore proviene da quello europeo, soprattutto grazie ai clienti russi e tedeschi. Intanto Lancel sfonda in Asia.

Nulla ferma Piquadro

Il gruppo Piquadro ha chiuso il semestre lo scorso 30 settembre con un fatturato consolidato di 63,7 milioni di euro. L’aumento rispetto allo stesso periodo 2020 è sensibile ed equivale al 31,2%. L’EBITDA adjusted tocca 1,7 milioni di euro contro il dato negativo dell’anno passato, fermo a -1,8 milioni. Il Risultato Netto Consolidato è stato invece negativo per 1,5 milioni di euro, in miglioramento di circa 2,7 milioni di euro rispetto a quello di un anno fa quando aveva segnato -4,1 milioni di euro.

I mercati

A trainare il buon andamento del gruppo è il mercato italiano, che registra acquisti per 30,1 milioni di euro (+23,5% su base annua). L’Italia vale il 47,3% delle vendite totali. Dagli altri clienti europei Piquadro porta a casa 31,2 milioni di euro, vale a dire il 39,4% in più rispetto a un anno fa. Su questo incremento pesano soprattutto gli acquisti registrati in Russia e Germania. Fuori dall’Europa il marchio di pelletteria segna incassi per 2,3 milioni di euro, ossia il 32,5% in più sul 2020. Ruolo da protagonista, in questo caso, è quello di Lancel. Come spiega a fashionnetwork.com il presidente e amministratore delegato, Marco Palmieri, l’EBITDA semestrale di Lancel è “pari a 8,5 milioni di euro, ed è stato superiore a quello di prima della crisi, mettendo a segno un +74% sul 2019“. Un’ottima performance registrata anche sul mercato asiatico.

Il commento

“Il primo semestre si chiude con risultati molto soddisfacenti su tutti e tre i marchi del gruppo – spiega Palmieri in una nota -. Oltre ad un fatturato consolidato in crescita del 31,2% rispetto allo scorso anno, registriamo un importante incremento della profittabilità netta con un EBITDA adjusted in forte crescita, addirittura del 74% rispetto al primo semestre del 2019”. Il manager ha aggiunto, parlando a fashionnetwork.com, che “se questa situazione continuerà, come ci auguriamo, chiuderemo l’anno con tutti i marchi e il gruppo nel suo complesso in profitto, portando avanti il rilancio di Lancel e la riorganizzazione di Piquadro e The Bridge”. (art)

