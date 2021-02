Scandicci, per il Palazzaccio a YSL l’iter avanza (ma con ritardo)

Nuovo passo avanti per la consegna del Palazzaccio a YSL. L’amministrazione di Scandicci annuncia l’imminente rilascio del permesso a costruire. Ad esso seguirà l’avvio dei lavori di riqualificazione dell’ex Palazzo delle Finanze, il cosiddetto Palazzaccio. La conclusione degli interventi dovrebbe avvenire a fine gennaio 2023. Vale a dire qualche mese più tardi rispetto a quanto inizialmente immaginato.

Palazzaccio a YSL

Il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, ha annunciato la sottoscrizione della convenzione tra Yves Saint Laurent e Cassa Depositi e Prestiti, nuovo passaggio formale per l’avvio dei lavori. Il primo cittadino ha inoltre spiegato a lanazione.it che “il rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi per lo stabilimento produttivo YSL arriverà entro la fine di marzo 2021. I lavori di riqualificazione partiranno entro settembre 2021”. La consegna dell’immobile dovrebbe dunque avvenire “entro il 31 gennaio 2023“. Ulteriori scartoffie che la griffe prepara a mettere in archivio prima di iniziare gli interventi di costruzione e riqualificazione che dunque, come immagina lo stesso Fallani, termineranno con qualche mese di ritardo rispetto all’ipotizzata data del settembre 2022.

Il progetto

Saint Laurent costruirà la sua nuova sede produttiva a Scandicci sfruttando gli spazi dell’ex Palazzo delle Finanze. La struttura, mai utilizzata, è anche per questo definita “Palazzaccio”. L’ufficialità dell’intervento arrivò nell’estate del 2019 quando la griffe francese riuscì ad avere la meglio su un altro soggetto interessato: Richemont. Il progetto prevede di riqualificare la zona per realizzare un centro sviluppo per la pelletteria della griffe guidata da Francesca Bellettini. Il Palazzaccio è una struttura in cemento, su tre piani, di 28.700 metri quadrati di superficie edificata su un terreno di 58.000. Impiegherà circa 300 persone.

