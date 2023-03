Sostenibilità economica e formazione: i focus di Assopellettieri

Sostenibilità economica della filiera e formazione. Sono i focus di stretta attualità che la pelletteria italiana mette sotti riflettori. Lo fa per analizzarli, approfondirli e condividerli in un’ottica di confronto reciproco con i brand del lusso. In poche righe, ecco sintetizzato il denominatore comune delle strategie a medio termine di Assopellettieri (associazione aderente a Confindustria Moda) che culmineranno, il prossimo ottobre, nella nuova edizione degli Stati Generali della Pelletteria Italiana.

L’indagine

Il punto di partenza potrebbe essere questo: l’indagine lanciata durante Mipel e rivolta alle aziende di pelletteria con marchio proprio. L’obiettivo è quello di valutarne il posizionamento per poi elaborare delle strategie di supporto. La discussione su questi temi, che vedrà la collaborazione di The European House – Ambrosetti, si svolgerà durante la quarta edizione degli Stati Generali della Pelletteria Italiana che si terranno a Firenze il prossimo ottobre.

I focus della pelletteria italiana

Da marzo a luglio, sono previsti 5 incontri tra Assopellettieri e i rappresentanti dei brand del lusso. Nel primo, svoltosi nei giorni scorsi a Milano, sono state affrontate due tematiche: la sostenibilità economica della filiera e la formazione. La prima “è un tema determinante per gli sviluppi futuri del nostro settore”, commenta Franco Gabbrielli, presidente Assopellettieri. “Le aziende devono vedere soddisfatte determinate condizioni economiche per poter preservare quegli elevati standard qualitativi e quel saper fare unico che ci contraddistingue in tutto il mondo. Allo stesso modo, la creazione di maestranze qualificate rappresenta un nodo cruciale per lo sviluppo del sistema”.

La formazione

A questo proposito, Assopellettieri “avverte la necessità di un piano di formazione strutturato”. Per questo ha incaricato Massimiliano Guerrini, ex presidente di Mita (Made in Tuscany Academy), di sviluppare un progetto formativo a carattere nazionale. (mv)

Leggi anche: