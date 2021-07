Startupper durante il Covid, Coupland Leather cresce ancora

Boom di vendite. Una nuova sede. Le prime assunzioni. A un anno dalla nascita, Coupland Leather ha già regalato il pieno di soddisfazioni al suo fondatore, Stuart Coupland. La storia dell’imprenditore britannico nasce dalla capacità di dare una svolta a un momento difficile, quello del licenziamento, dedicando anima e corpo a un hobby. In altre parole, la pelletteria. Nel 2020 il suo brand ha conosciuto una crescita del 675% e la sottoscrizione di diversi accordi di fornitura. La pandemia, insomma, non l’ha fermato. Anzi.

Il pieno di soddisfazioni

La storia imprenditoriale inizia con il suo licenziamento. A febbraio 2020 Stuart Coupland, 28 anni, perde il lavoro, ma non la volontà. Decide di trasformare il suo hobby in un lavoro e lancia il suo brand di pelletteria: Coupland Leather. Da allora ha fatto crescere l’attività, ha aumentato la sua gamma di prodotti e ha investito in tecnologia intravedendo un’espansione che è già arrivata. Coupland Leather, infatti, ha lasciato il piccolo laboratorio dove ha visto la luce per gli spazi più ampi di The BIS di Hartlepool, uno spazio di lavoro per aziende creative. Qui ha installato nuovi banchi da lavoro.

Partnership e prime assunzioni

Nello stesso tempo, Coupland ha firmato 5 contratti di fornitura con altrettanti rivenditori: The Alnwick Garden, House of Zana, Rejoy at Teesside Airport, Owen Scott Bespoke e Master Debonair. Ma ha anche avviato contatti con altri brand. “Sono stati mesi incredibili – racconta Coupland -. Ho aggiunto in collezione una nuova borsa e custodie per occhiali da sole alla gamma di prodotti e sto discutendo con ulteriori potenziali rivenditori a Leeds e Londra”. Alla fine di aprile 2021 Coupland Leather ha raggiunto il 50% delle vendite realizzate nel 2020. Una crescita che gli permetterà di assumere due apprendisti entro il prossimo trimestre.

Leggi anche: