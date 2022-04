Canada, la guerra è l’ultima grana per le aste di pellicce

La guerra è l’ultima grana per le aste di pellicce canadesi. Il Paese nord americano è il più grande produttore di pellicce selvatiche. Ma il conflitto scatenato dalla Russia rischia di bloccare il mercato più importante di riferimento: quello russo.

L’ultima grana per i canadesi

“La guerra tra Ucraina e Russia è un enorme handicap. Perché? I nostri grandi acquirenti da Grecia, Italia e Turchia è lì che vendono i loro prodotti”. Il rischio è bloccare la filiera. A spiegarlo a france24.com è Mark Downey della Fur Harvesters Auction. Il Canada, dicevamo, è il più grande produttore di pellicce selvatiche al mondo. Nel biennio 2019-2020 ha venduto circa 415.000 pelli per un totale di circa 11 milioni di dollari. L’attività resta piuttosto artigianale. I cacciatori che vivono inseguendo volpi, linci, lupi e orsi neri non sono moltissimi. Tuttavia, la filiera dà lavoro a migliaia di persone. Per tutti loro, la situazione è divenuta sempre più complessa negli ultimi anni.

Antica tradizione

“È la professione più antica in Canada” dice a france24.com Gall, 47 anni, un lavoratore municipale che nel tempo libero effettua catture a nord di Toronto. “Ci sarà sempre bisogno di cacciatori, indipendentemente dal fatto che il mercato ci sia o meno” commenta.

Problemi moderni

La guerra, dicevamo, è solo l’ultimo di una serie di difficoltà del mercato. Uno dei primi problemi è stato il boicottaggio delle pellicce da parte di alcuni marchi di lusso, a causa della pressione delle associazioni animaliste. Poi sono arrivati i dazi alla Cina, che resta il maggiore acquirente. A seguire la pandemia, che ha bloccato consumi e produzioni. Ora, come se non bastasse, la guerra in Europa dell’Est che penalizza direttamente i produttori europei e, indirettamente, i loro fornitori canadesi. L’ottimismo, però, non manca. “L’industria della pelliccia tornerà di nuovo forte – conclude Downey -. La richiesta è enorme”. (art)

Leggi anche: