Conceria Milanese riparte con la ricapitalizzazione di Valsecchi

E ora Conceria Milanese riparte. L’azienda di Rho, specializzata nella lavorazione delle pelli pregiate da pelliccia, è reduce da un aumento di capitale che non solo la mette nelle condizioni di azzerare il debito ed “erogare nuova finanza commerciale”, come recita il comunicato stampa degli advisor dell’azienda. Nella stessa manovra cambia anche la compagine sociale di Conceria Milanese: Mirella Valsecchi, già socio di riferimento, sale al 100% della proprietà.

È Bebeez a fare il punto della ricomposizione della compagine sociale di Conceria Milanese. Valsecchi, dicevamo, passa dal 44,21% al 100%. In questo modo ha liquidato i precedenti soci. Quelli che avevano quote maggiori, “come Rossella Rossi (19,36%), Ralph Nadelreich (13,88%), Michele Valsecchi e Maurizio Ferrario (entrambi 4,17%)”. E quelli che ne avevano di minori: “Nadia e Walter Miatto, Alessandro, Stefano, Antonella e Laura Valsecchi e Marialuisa Martignoni”. Ora per l’azienda, che conta circa 100 dipendenti e che nel 2021 ha fatturato 8,4 milioni di euro (con 2,2 di perdita), inizia un nuovo capitolo della storia. Nel quale mettersi alle spalle le difficoltà di mercato, a partire dalle ripercussioni dell’invasione russa dell’Ucraina.

