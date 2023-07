Camera Buyer insieme a Italian Artisan per il Creative Lab

Il retail italiano a sostegno del made in Italy. E viceversa. Italian Artisan e CBI – Camera Buyer Italia rinnovano la loro collaborazione e annunciano il lancio del progetto Creative Lab. Con questa iniziativa, un retailer potrà creare, innovare e supportare con una propria collezione le manifatture e gli artigiani che aderiscono alla rete di Italian Artisan. Obiettivo dell’iniziativa è aprire nuove opportunità per l’industria e valorizzare l’eccellenza italiana nel mondo. Come? Attraverso la creazione di una linea di prodotti capace di unire la tradizione con la freschezza e l’originalità della creatività.

Insieme per il Creative Lab

Italian Artisan (piattaforma B2B per la produzione made in Italy) e Camera Buyer Italia (che riunisce i luxury multi-brands italiani) hanno siglato una partnership che celebra il saper fare italiano. I retailer, con la loro visione e la loro creatività, disegneranno prodotti che poi saranno realizzati dal network degli artigiani di Italian Artisan. “Attraverso l’unione delle nostre competenze e risorse, miriamo a creare un impatto significativo nell’industria della moda”. Accadrà, “combinando maestria artigianale, design audace e sostenibilità. Siamo fiduciosi che questa collaborazione ci consentirà di offrire al pubblico prodotti made in Italy che raccontano storie di etica, eccellenza e creatività” commenta David Clementoni, fondatore e presidente di Italian Artisan.

Progettualità importante

“Camera Buyer è lieta di accogliere negli store aderenti un’iniziativa progettuale così importante”. Un’iniziativa “in cui lo stesso retailer potrà creare, innovare e supportare con una propria collezione la rete di produttori e artigiani made in Italy, tramite la competenza di Italian Artisan. I negozianti CBI potranno, inoltre, accogliere un evento in store” commentano da CBI. (mv)

Leggi anche: