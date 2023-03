Il vincitore di Craft the Leather 2023 “viaggia leggero”

“Viaggiare con l’essenziale” e la pelle conciata al vegetale. È il binomio che ha decretato il vincitore di Craft the Leather 2023, nona edizione del concorso internazionale promosso dal Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale. A salire in cima al podio è il designer olandese Wout Speyers dell’Istituto René Van den Berg Academy (Hoofddorp, Paesi Bassi). La sua collezione “The World is a Natural Product” ha raggiunto il massimo delle preferenze della Giuria tecnica, sommate a quelle espresse dal pubblico durante Lineapelle Milano (21-23 febbraio) e sui canali social del Consorzio.

Un viaggio in pelle

Speyers (nella foto) ha presentato una capsule collection composta da tre accessori che invitano a “viaggiare con l’essenziale”. Gli accessori sono realizzati interamente in pelle conciata al vegetale messa a disposizione dalle aziende associate. Nella collezione ci sono una borsa multifunzionale chiamata “Viaggia leggero“, dove la silhouette del classico bauletto da medico si unisce ad una sella da bicicletta. Una calzatura scomponibile costituita da una tomaia modello Oxford e da una pantofola, adatta a tutte le esigenze. E un mappamondo con i continenti interamente cuciti a mano e a rilievo.

I premiati di Craft the Leather 2023

Al vincitore, classe 1968, il Consorzio Vera Pelle ha consegnato un premio in denaro quale contributo per proseguire la formazione. Laureato in Architettura e Ingegneria del Design Industriale, Speyers ha lavorato per anni nella progettazione di mobili e complementi di arredo. Solo di recente ha scoperto la passione per la calzatura e ha iniziato il corso di Artisanal Shoemaking presso l’Accademia René van den Berg. Dopo di lui hanno raggiunto il massimo dei voti: Gonçalo Camboa della Central Saint Martins di Londra, al secondo posto, e Marie With di Kolding Design School (Danimarca), terza in classifica.

