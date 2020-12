JC Penney esce dal Chapter 11, Designer Brands rischia di entrarci

Il retail statunitense è in fibrillazione. JC Penney esce dal Chapter 11. Ma Designer Brands (ex DSW) rischia di entrarci. Il gruppo ha annunciato che, probabilmente, chiuderà dai 50 agli 80 dei suoi 524 punti vendita.

JC Penney esce

JC Penney è fuori dal Chapter 11 grazie all’accordo siglato con Simon Property Group e Brookfield Asset Management. Le due società hanno rilevato le attività commerciali e operative della società. JC Penney, che è sul mercato da 118 anni, aveva dichiarato bancarotta a maggio, dopo che la pandemia ha costretto a chiudere temporaneamente i suoi quasi 850 negozi. L’accordo consente di mantenere oltre 600 negozi e 60.000 posti di lavoro. Inoltre dà la possibilità alla società di accedere a circa 1,5 miliardi di dollari di nuovi finanziamenti. Si crea inoltre una nuova entità, formata da istituti di credito e finanziatori, che entra in possesso di circa 160 spazi, per i quali JC Penney, ex proprietario, dovrà pagare l’affitto. Questa nuova entità, riporta Reuters, dovrebbe uscire dal Chapter 11 nella prima metà del 2021.

I tormenti di Designer Brands

I dirigenti di Designer Brands, un tempo noto come DSW, hanno presentato i dati del terzo trimestre. Questo si è concluso con un calo delle vendite del 30%. Per questo il gruppo molto probabilmente è costretto a chiudere dal 10% al 15% della flotta di negozi, il che equivale a circa 50-80 delle 524 sedi. Lo riporta Retail Dive. Uno dei maggiori problemi è il magazzino. Inizialmente i clienti hanno comprato stivali, e così Designer Brands ha aumentato gli ordini. Poi però è esploso il coronavirus e la domanda è diminuita. “Se la situazione dovesse peggiorare, probabilmente dovremo applicare ulteriori ribassi su alcuni dei prodotti” concludono i manager, che modificano l’offerta a favore dei prodotti athleisure. (mv)

