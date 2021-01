La ricomposizione del retail UK: Marks & Spencer acquisisce Jaeger

Marks & Spencer acquisisce Jaeger. Il marchio, che offre anche borse, pelletteria e abbigliamento in pelle, era di Edinburgh Woolen Mill Group prima di finire in amministrazione controllata insieme agli altri asset della società. Il valore della transazione non è stato rivelato, ma si parla di una cifra vicina ai 5 milioni di sterline. L’accordo di compravendita, che dovrebbe perfezionarsi entro la fine del mese, comprende il marchio e le attività di Jaeger, ma non le catene Jacques Vert e Austin Reed, i suoi 63 negozi e il relativo personale.

Se Marks & Spencer investe in Jaeger è per rafforzare la sua divisione di abbigliamento con l’inserimento di nuovi marchi. Sullo sfondo c’è la concorrenza con Next. A Evening Standard l’amministratore delegato di M&S, Steve Rowe, spiega di “voler costruire una accurata offerta di marchi e prodotti principalmente per il business online, ma anche riempiendo parte dello spazio in eccesso che abbiamo nei negozi. Non abbiamo alcuna intenzione di trasformare M&S in un grande magazzino”.

Natale soddisfacente

La divisione di abbigliamento e articoli per la casa abbia fatto registrare un calo delle vendite del 24,1% da ottobre al 26 dicembre. M&S, ciononostante, si è detta soddisfatta del risultato ottenuto in un periodo natalizio in cui i consumatori si sono concentrati sull’acquisto di pigiami e pantaloni da jogging, piuttosto che abiti da festa. (mv)

