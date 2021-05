McArthurGlen, 20 mln a Marcianise per 25 store e 200 assunzioni

La pandemia ha imposto un ripensamento del business model, con un’accelerazione verso l’omnicanalità. Ma non ha fermato, malgrado tutto, il piano di espansione del gruppo. Per questo McArthurGlen ha investito 20 mln a Marcianise per l’ampliamento del centro commerciale La Reggia designer outlet. Altri 40 milioni, invece, li punta sul mall di Serravalle.

20 mln a Marcianise

La società britannica con l’investimento a Marcianise arricchisce l’outlet di una nuova area di 5.300 metri quadri. Qui trovano sede 25 nuovi store. “È una grande opportunità in termini di occupazione e sviluppo – spiega a MFF Donatella Doppio, regional director Italy di McArthurGlen –. Ci saranno circa 200 nuovi posti di lavoro”. Per celebrare l’investimento, che conferma La Reggia il primo outlet della Campania e il più grande del Meridione, la società ha affidato a Jorit (nella foto a destra, da Facebook) il compito di realizzare opere di streetart.

Gli investimenti non si fermano

McArthurGlenn ha stanziato anche 40 milioni per Serravalle, utili alla realizzazione di una nuova family area. La società, spiega Doppio, ha confermato il piano di investimenti per l’Italia, “un Paese importantissimo perché catalizzatore di flussi turistici”. Mentre la pandemia, dicevamo, ha imposto di accelerare sul canale digitale, il gruppo non si disimpegna dal business dei centri commerciali. Anzi. “Lavoriamo affinché ci sia sempre più complementarietà tra i due mondi – conclude Doppio –, ma per noi l’esperienza fisica resterà prioritaria”.

