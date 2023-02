Alessandro De Benedetti racconta la sua sfilata a Lineapelle VIDEO

“Un fascino misterioso” abbinato a “un tocco di sartoria eccentrica”. Due elementi che, sommati, hanno caratterizzato il secondo fashion show andato in scena a Lineapelle 101, mercoledì 22 febbraio. È quello “griffato” dallo stilista Alessandro De Benedetti, organizzato nel contesto del progetto Lineapelle Designers Edition che si conclude oggi a Spazio Lineapelle (Milano, Piazza Tomasi di Lampedusa).

La sfilata di Alessandro De Benedetti

A Lineapelle 101 si è svolta la sfilata della collezione S Y N di Alessandro De Benedetti. “Un ritorno alle origini per il designer e un magnifico Défilé d’Intrigues”, spiega una nota di Lineapelle. La collezione si ispira a due ricordi visivi molto particolari. Il primo: il film Histoire d’O del 1975, diretto da Just Jaeckin, noto per la sua iconica e impertinente sensualità. Il secondo: le emozioni evocate dalle polaroid artistiche di Carlo Mollino. Risultato: una sfilata basata sulla “rivisitazione sofisticata resa erotica dalla sua stessa austerità”.

Contrasti di pelle

Una collezione fatta di contrasti. Il crêpe de Chine e la ponginette di seta si uniscono alla pelle, al cuoio, ai tartan e ai pied de poule maschili reinventati. Nonché frutto di un lavoro di recuprano degli archivi di fine anni Settanta. Spacchi nascosti rivelano fessure di nudo, sottili lacci in cuoio, macrointrecci effetto bustier, pelle drappeggiata, cascate asimmetriche di volant per una collezione sensuale e iper sartoriale.

Lineapelle Designer Edition

“In una dicotomia di natura e tocchi industriali”, come descritto dall’organizzazione, le creazioni di Alessandro De Benedetti sono state protagoniste anche di un altro evento, presso Spazio Lineapelle. Entrambi parte del programma di Lineapelle Designer Edition, iniziativa che ha “l’obiettivo di sostenere e valorizzare i creativi che propongono una visione innovativa dell’utilizzo della pelle”. Ultimo evento in calendario, oggi (24 febbraio 2023): 7 Generations, presentazione della collezione di Amato Daniele.

Leggi anche: