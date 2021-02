Borse, scarpe, pelliccia: la filosofia di Kim Jones per Fendi

La pelletteria, la calzatura, la pellicceria per Fendi, secondo la filosofia di Kim Jones, il suo direttore creativo: . Lo stilista ha presentato oggi, mercoledì 24 febbraio 2021, nel contesto digital della Milano Fashion Week, la sua prima collezione, definendola “neutrale”. Come, ha spiegato a WWD, è “neutrale” anche la palette cromatica, ricavata dai toni dei pellami di antiche valigie presenti nell’archivio di Fendi.

La filosofia di Kim Jones

Kim Jones (attuale direttore creativo anche del menswear di Dior) è entrato in Fendi con una filosofia ben precisa: “Per me il cliente è sempre il numero uno” ha dichiarato a WWD. È questo il concetto chiave che definisce l’approccio di un designer che non vuole fare la fine di chi “entra in una maison, cambia completamente le cose e poi rimane bloccato quando non si vende nulla”. In altre parole, Kim Jones preferisce non stravolgere il marchio e non abbandonare la via del suo predecessore, Karl Lagerfeld.

La pelletteria

“Quando guardo tutte le maison, le borse di Fendi sono le più uniche di tutte” – ha detto Kim Jones – e hanno silhouette facilmente attualizzabili”. Per il suo debutto, lo stilista si è concentrato su tre gruppi di borse dell’archivio di Fendi, risalenti ai primi anni ’90 (esclusa la Baguette) per capire come sono costruite. Poi, ha trasferito decori, cuciture e dettagli sugli abiti.

Pellicceria e calzature

Fendi è molto nota per le sue pellicce e Jones è arrivato in un periodo in cui Silvia Venturini Fendi era già alle prese con una rinnovata modalità operativa. “Stiamo cercando la maniera di come poter lavorare in modo etico e migliore“, spiega Jones. Comunque sia, le pellicce saranno presenti nella collezione Autunno-Inverno 2021-2022 “perché ci sono clienti che le vogliono” ha concluso lo stilista che potrebbe portare da Fendi il suo background di successo nelle calzature, in particolare sneaker. E non a caso, scrive WWD, “già intravede delle opportunità nelle calzature”. (mv)

