Creatività, libertà, fuga: il risveglio della moda sfila a Parigi

Come un risveglio. Il direttore creativo di Burberry, Riccardo Tisci, interpreta alla perfezione lo stato d’animo che accompagna gli eventi della Paris Fashion Week maschile che si concluderà il 27 giugno. Creatività, libertà, fuga. Sono i temi portanti delle sfilate parigine finora presentate. Così Burberry riesce a ridisegnare i canoni della sua classicità (con una piccola rivoluzione). Isabel Marant fa il pieno di energia con una collezione colorata e dinamica. Lanvin, invece, fa un viaggio nel tempo.

Il risveglio della moda

Burberry

Il coraggio di osare. Tisci ha scomposto e ricomposto lo stile borghese del marchio britannico. La collezione estiva 2022 di Burberry (a destra nella foto), svelata in digitale con una sfilata ambientata in un set del Millennium Mills presso i Royal Victoria Docks (East London), rappresenta un cambio di marcia. Abiti e trench destrutturati, colori e materiali scelti in libertà. Nuovi equilibri nelle forme e nelle linee. “Volevo che la collezione catturasse quello spirito libero della giovinezza e il suo atteggiamento onesto e audace, quel senso di sperimentazione e fluidità” scrive il designer nella nota che accompagna la presentazione.

Isabel Marant

Un picnic molto chic, tra champagne e musica live. La collezione di Isabel Marant rispecchia questo mood gioioso. È piena di colori: un mix di sportswear anni Ottanta e Novanta, energico e solare. Capi funzionali trovano un’identità più vacanziera se indossati con accessori XXL, componendo look che passano con disinvoltura dagli ambienti cittadini alle spiagge.

Creatività, libertà, fuga

Lanvin

Il viaggio come fuga, la sensazione di libertà, la scoperta di luoghi. Il direttore creativo di Lanvin, Bruno Sialelli, accompagna gli spettatori del suo fashion show in un viaggio nel tempo (nella foto a sinistra) e lungo un percorso negli archivi della maison. Nell’assoluta perfezione della mano sartoriale, le texture ricercate, le silhouette ben definite, la collezione è contemporanea, ma immersa nella tradizione. Non mancano trench di pelle e accessori di varie forme e misure.

Wales Bonner

Ex vincitrice del premio LVMH, Grace Wales Bonner è nota per i look sartoriali maestosi con riferimenti alle culture dei suoi genitori, originari dell’Africa e dei Caraibi. La collezione presentata a Parigi per la SS22 è fatta invece di morbide creazioni streetwear. Per esempio, maglioni da cricket con scollo a V e pantaloncini abbinati. Oppure, giacche scamosciate color ruggine, magliette bianche con scollature larghe e pantaloni/pigiama in lino con coulisse.

Immagini tratte da Instagram.

