Kim Jones con Travis Scott: Dior sfila nel Paese delle Meraviglie

Dior nel Paese delle Meraviglie. I modelli sfilano (dal vivo) tra fiori, cactus e funghi giganti per presentare una collezione Primavera-Estate 2022 ideata in collaborazione con il rapper Travis Scott. Il direttore artistico della maison, Kim Jones, ha coinvolto l’artista americano per ampliare gli orizzonti del suo immaginario: la prima collezione full Dior mai creata con un musicista. Le proposte spaziano dai look sartoriali minimali e asciutti alle svasature anni ’70, dal rosa pastello al total black, dal formale al casual street.

Dior sfila nel Paese delle Meraviglie

Texas mood

Le origini texane di Scott si esprimono nell’ambientazione dello show, ma anche nelle fantasie degli abiti. Sui bomber in morbida pelle appaiono motivi che evocavano i serpenti a sonagli e i fiori del deserto delle pianure del Texas. Il serpente torna anche nella scelta delle stampe per i pellami per pantaloni, trench coat e molti accessori.

Accessori

Micro e macro, senza distinzioni. Gli accessori di pelletteria possono essere grandi tote bag traforate oppure zaini capienti (con fantasia Monogram). O, ancora, piccole borse a tracolla portate a mano a coppie o, addirittura, a gruppi di 3 o 4. La Saddle Bag Dior è indossata in vita come un marsupio. Molti borsellini in pelle sono allacciati al polso con preziosi bracciali/taschino.

Scarpe

Ai piedi molte, moltissime sneaker, la maggior parte delle quali in pelle. Ma anche sandali con imbottitura di shearling e ciabatte in pelle scamosciata con motivi texani ricamati.

Fashion solidale

Tra le creazioni hanno sfilato anche delle camicie dipinte a mano dall’artista americano George Condo che andranno all’asta per un fine solidale. Il ricavato verrà destinato alla creazione di borse di studio per giovani talenti creativi.

