La prossima fashion week si fa a Decentraland, nel metaverso

Arriva un’altra fashion week. Ma questa volta è virtuale. Dal 24 al 27 marzo a Decentraland si svolgerà la prima Metaverse Fashion Week. In questi 4 giorni sono previste sfilate, esperienze di moda, negozi pop-up e afterparty a cui si può partecipare esibendo design digitali e indossabili di noti stilisti. Il direttore creativo della Decentraland Foundation, Sam Hamilton, ha detto che nel 2021 nel business della sua piattaforma sono stati spesi oltre un milione di dollari di avatar wearables.

Benvenuti a Decentraland

La prossima fashion week, rigorosamente virtuale, si svolgerà nel Luxury Fashion District di Decentraland. Qui, gli NFT, il marketplace UNXD e Vogue Arabia presenteranno le passerelle di alcune griffe. Per esempio: Dolce & Gabbana, Dundas, Paco Rabanne, Etro. Con loro ci saranno anche brand di moda digitale, come The Fabricant, e alcuni selezionati nuovi designer, scrive Fashion United. Nel frattempo, Selfridges aprirà il suo punto nel distretto dello shopping virtuale che ospita già le attivazioni di numerosi brand.

Come partecipare

Chiunque può partecipare alla MVFW, ma per acquistare un dispositivo indossabile, avrà bisogno di un portafoglio Ethereum. La maggior parte degli eventi sarà ad accesso libero. “I marchi partecipanti mostreranno principalmente nuove collezioni o nuove interpretazioni di pezzi esistenti – spiega Giovanna Graziosi Casimiro, responsabile della Metaverse Fashion Week -. Ci sarà un’area per lo shopping di lusso, progettata per assomigliare all’Avenue Montaigne di Parigi. Le griffe venderanno articoli sia digitali che fisici”.

Multimediale virtuale

La MVFW ha in programma anche film, talk e party post sfilata. Uno è quello organizzato da Dolce & Gabbana, Faith Connexion e Faith Tribe x Blondish a conclusione della giornata, proprio come in una reale settimana della moda. La differenza sostanziale è che le settimane della moda mostrano le creazioni per la prossima stagione: la MVFW è un puro evento di shopping globale. (mv)

Leggi anche: