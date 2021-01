Niente da fare per le sfilate: Milano e Parigi virano sul digitale

La voglia di tornare a organizzare sfilate in presenza non basta. La situazione pandemica non lo consente, quindi le fashion week di Parigi e Milano sono costrette a virare sul digitale. Così Dolce & Gabbana annullano lo show previsto il 16 gennaio e a Parigi molte griffe stanno ancora scegliendo come presentare le collezioni. Questo perché risulta vietato aprire le sfilate al pubblico.

Virare sul digitale: Dolce & Gabbana

La sfilata di Dolce & Gabbana doveva essere il simbolo della rinascita degli show in presenza. I due stilisti hanno motivato la decisione di annullarla con la mancanza delle condizioni indispensabili. Il loro, era uno dei 5 eventi dal vivo (anche se chiusi al pubblico) di Milano Moda Uomo in agenda dal 15 al 19 gennaio. Gli altri sono quelli di K-Way, Fendi, Etro e Solid Homme. Fendi e Etro hanno confermato, per ora, le sfilate a porte chiuse. Mentre per K-Way, new entry nel calendario di Milano, l’evento sarà online con al massimo 30 persone a bordo passerella.

Virare sul digitale: Parigi

Anche Parigi sperava di poter riassaporare il gusto delle sfilate in presenza. Invece le autorità locali le hanno vietate. Il calendario della fashion week francese, in programma da martedì 19 a domenica 24 gennaio, finora riporta solo date e orari, non i formati scelti dai 71 marchi presenti. Il programma definitivo dovrebbe essere pubblicato domani, martedì 12 gennaio 2020. La presentazione della Haute Couture (che coinvolge 32 maison) si svolgerà sempre a Parigi da lunedì 25 a giovedì 28 gennaio. (mv)

