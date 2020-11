D&G spiega perché proprio ora ha aperto al see now buy now

“Il fatto che uno deve stare a casa non significa che deve lasciarsi andare. Deve, anzi, continuare a vestirsi, per se stesso e per le persone con le quali si relaziona”. Insomma, il mercato c’è. In tempi di social distancing, però, bisogna stimolarlo con strumenti e formule nuove. Per questo D&G ha finalmente aperto al see now buy now. Il brand fondato da Domenico Dolce e Stefano Gabbana ha presentato online la collezione Walking in the Street, dando da subito la possibilità al pubblico di comprare i capi. È “un see now buy now immediato e spontaneo – dicono i due stilisti al Corriere della Sera – Vogliamo avvicinarci suggerendo e consigliando. Sono vere e proprie sfilate che seguiamo dall’inizio alla fine. Dovevamo trovare un modo per comunicare la nostra visione”.

Aperto al see now buy now

Quindi, insomma, c’entra il coronavirus se il marchio siculo-milanese ha sentito il bisogno di provare qualcosa di nuovo. Un occhio al bilancio dice che la pandemia porta con sé “un 30% in meno di fatturato secco – raccontano i due –, ma non ci si può fermare”. Anche perché dalla capacità di andare avanti dipendono le sorti dell’azienda e dei suoi dipendenti: “La creatività non può fermarsi e neppure la coscienza dei posti di lavoro della moda – concludono –. Ci rendiamo conto che in Europa il mercato è fermo, che in Cina va un po’ meglio e in USA funziona solo l’e-commerce. Tutto è un gran casino, ma abbiamo delle responsabilità”.

Immagini tratte da dolcegabbana.com

