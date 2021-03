La top five delle borse che hanno brillato sulle ultime passerelle

Le dimensioni non contano. Micro e macroaccessori sono stati protagonisti nei fashion show di Londra, Milano e Parigi giocando su forme e volumi. Abbiamo selezionato la top five delle borse che hanno brillato sulle passerelle invernali 21/22 grazie alla loro innovatività.

Le borse che hanno brillato in passerella

1 Le maxiclutch

È come una pochette, ma ha le dimensioni di una borsa a spalla. È la maxiclutch proposta da Prada in pelle verde acqua o viola, morbida e molto capiente. Un modello perfetto per una donna dinamica che non rinuncia all’eleganza. Anche Fendi ha presentato un accessorio simile, in shearling, con chiusura a bauletto.

2 Le micro di Hermès

Cellulare, soldi, documenti e rossetto. Giusto l’essenziale per andare in giro. Hermès ha presentato una serie di miniborse a tracolla (in pellami di vari colori) adatte a contenere lo stretto necessario. Ne esiste anche una versione da portare al collo come una collana che può ospitare una sigaretta elettronica.

3 La Marni XXL

Sembra quasi un’illusione ottica. Marni ha proposto una borsa (molto) extra large. Un modo, forse ironico, per fare da contraltare alla moda delle minibag. Di certo, la borsa sovradimensionata potrebbe contenere mezza casa. Un sistema per non sentire nostalgia delle quattro mura?

4 Il surrealismo di Schiaparelli

Seni femminili, bocche, nasi, occhi. Schiaparelli dedica la sua collezione al surrealismo e le borse non fanno eccezione. Attraverso la plasmabilità della pelle, costruisce accessori unici che richiamano forme anatomiche e simboli dell’immaginario surrealista. Anche grazie alle applicazioni, come i lucchetti, gli accessori si trasformano in piccole opere d’arte indossabili.

5 I dettagli di Givenchy

La cura dei dettagli è il vero lusso. Lo sa bene Givenchy che fodera in pelle e shearling bottiglie e borracce da portare come vezzo intorno al collo. Gli accessori costruiti in materiali preziosi, soprattutto se microscopici, sono la vera espressione di esclusività.

Da sinistra, nella foto tratte da Instagram: Prada, Hermès, Schiaparelli, Givenchy, Marni

Leggi anche: