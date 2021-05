Si inizia con London Fashion Week: tornano le sfilate con pubblico

Le sfilate fisiche stanno tornando. Da Milano a New York, gli organizzatori, compatibilmente con le situazioni sanitarie dei singoli stati, organizzano le prossime fashion week. E si prevedono anche eventi con pubblico, integrati da funzionalità digitali che consentano una più ampia partecipazione. Secondo i dati raccolti da Bloomberg, le quattro città che ospitano le sfilate (Londra, Milano, Parigi e New York) hanno perso oltre 600 milioni di dollari di business nell’ultima stagione Autunno/Inverno 2021.

A Londra (12-14 giugno)

London Fashion Week è la prima e sarà ancora la più prudente. Mentre prevale il canale digitale, alcuni marchi ospiteranno appuntamenti con pubblico e presentazioni su piccola scala, secondo il British Fashion Council. Un calendario provvisorio dovrebbe essere rivelato la prossima settimana.

Poi Milano (18-22 giugno)

Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) ha da tempo confermato la prossima edizione della Milano Fashion Week. La settimana dedicata alle collezioni uomo per la primavera-estate 2020 si svolgerà dal 18 al 22 giugno e comprenderà sia eventi digitali che eventi con presenza di pubblico. Ancora non c’è un calendario ufficiale, né il formato di presentazione delle collezioni scelto dai vari brand

Quindi Parigi (22-27 giugno e 5-8 luglio)

Anche a Parigi si potrà sfilare alla presenza del pubblico. Gli spettacoli si svolgeranno in conformità con i limiti e le precauzioni sanitarie definite dalle autorità pubbliche, precisano gli organizzatori della Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM). La stessa Federazione ha confermato che la prossima edizione della settimana di Haute Couture di luglio sarà caratterizzata da spettacoli fisici e presentazioni. I marchi trasmetteranno gli show anche sulla piattaforma digitale di FHCM. Chanel ha già confermato l’allestimento di uno spettacolo di alta moda con ospiti.

Infine New York (8-12 settembre)

Per la moda americana la fashion week settembrina deve essere il trampolino per la ripartenza. Lo ha fatto capire Tom Ford in una lettera, sintetizzata da Vogue, che firma come presidente del Council of Fashion Designers of America (CFDA). La partecipazione di Ford anche con il proprio marchio è un segnale importante, che dovrebbe stimolare altri brand USA a tornare nel calendario ufficiale. Pyer Moss e Thom Browne hanno aderito. Intanto Moschino conferma la propria presenza il 9 settembre. (mv)

Foto da BFC

Leggi anche: