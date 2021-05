Acque del Chiampo: Andrea Chiorboli è il nuovo Direttore Generale

Andrea Chiorboli è il nuovo Direttore Generale di Acque del Chiampo. I sindaci dei comuni azionisti lo hanno nominato nel corso dell’assemblea dei soci. Chiorboli è già dipendente della società. Fino a ieri ricopriva l’incarico di responsabile dell’Ufficio di Presidenza.

Andrea Chiorboli

L’assemblea dei soci di Acque del Chiampo, di cui fanno parte i sindaci dei comuni azionisti dell’azienda di Arzignano (Vicenza), hanno scelto Andrea Chiorboli come nuovo Direttore Generale. I primi cittadini hanno vagliato attentamente le 3 candidature che avevano superato la valutazione della Commissione Tecnica, a fronte di una ventina di aspiranti. Ingegnere civile dal 1998 e iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza, Chiorboli è entrato in Acque del Chiampo nel 1999 e, fino a ieri, era il responsabile dell’Ufficio di Presidenza. A partire da oggi assume il nuovo incarico.

Il commento

“È una grande soddisfazione – dichiara Chiorboli – avere avuto la fiducia dei sindaci, frutto di una collaborazione che dura da molto tempo”. Nonché della “grande sintonia con il presidente e il Consiglio di Amministrazione che hanno scelto la continuità investendo in una risorsa interna. Il percorso delle cose da fare è già tracciato dagli indirizzi ricevuti in questi anni specialmente su temi come PFAS e riduzione dei fanghi”.

Leggi anche: