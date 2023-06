Breath for the Planet: la forestazione urbana di Cuoio di Toscana

Si chiama “Breath for the Planet”. È l’ultima campagna green che Cuoio di Toscana ha lanciato da Firenze in occasione di Pitti Uomo 104. Si tratta del progetto di forestazione urbana che vedrà mettere a dimora 50 piante nel Parco San Bartolo di Firenze, con sistema di irrigazione autonoma, il prossimo autunno. CdT ha presentato l’iniziativa, sviluppata con il patrocinio del Comune di Firenze e realizzata da AzzeroCO2, il 14 giugno in occasione di un evento a Palazzo Strozzi (in foto). Alla serata ha partecipato la cantautrice italiana Gaia Gozzi, in arte Gaia, nota per la vittoria di Amici e per la semifinale a XFactor.

Il party a Palazzo Pitti

Sul palco si sono avvicendati diversi ospiti: dalla presentatrice Gaia Nanni (attrice toscana) al presidente del Consorzio Antonio Quirici. Passando dall’illustratrice Alessandra Marianelli, in arte Luchadora, che ha dipinto la gigantografia di una suola verde. Si tratta di una customizzazione live dell’iconica Green Sole Cuoio di Toscana, alla quale è stato dedicato anche un docu-film. La breve pellicola ha sottolineato i valori del Consorzio. Alla presentazione del progetto “Breath for the Planet” sono intervenuti Andrea Giorgio, Assessore all’Ambiente del Comune di Firenze, Lorenzo Cecchi di Legambiente Firenze, Raffaello Napoleone, CEO di Pitti Immagine, e Beppe Angiolini di Camera Buyer Italia.

Collab con Cruciani

E sempre in occasione del party di Palazzo Strozzi ha inoltre debuttato la nuova collaborazione con Cruciani, label di alta maglieria dell’azienda umbra Maglital (controllata da Orlean Invest Holding). Una partnership che si è tradotta in sei total-look, sia uomo che donna, firmati Cruciani e completati da altrettanti modelli di calzature di Cuoio di Toscana: mocassini, stivali e francesine. (mvg)

