Consorzio Conciatori e ASSA tra i donatori di 80 kit anti-Covid

La conceria e “Il grande cuore di San Miniato”. Il tessuto produttivo del territorio sanminiatese ha contribuito alla donazione di 80 kit anti-Covid alle realtà locali che ne hanno più bisogno: scuole, nidi, Casa Verde, RSA Del Campana-Guazzesi e Centro antiviolenza Frida Kahlo. Tra i promotori dell’iniziativa ci sono il Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, il Consorzio Artigiani di San Miniato Basso, ASSA (Associazione Terzisti) e l’Azienda Speciale Farmacie, in collaborazione con il Comune di San Miniato.

80 kit anti-Covid

La campagna ha raccolto 16.000 euro da 20 aziende del territorio. Il fondo è stato impiegato per acquistare 80 kit di sicurezza anti-Covid del valore di 200 euro l’uno. Del kit fanno parte 200 mascherine FFP2 (in tutto 16.000 mascherine) e quattro confezioni di gel igienizzante per le mani da 500 ml (160 l di gel). L’iniziativa si aggiunge alla donazione di oltre 2.000 mascherine FFP2 che l’ASF aveva già elargito alle scuole del territorio alcuni mesi fa.

Le aziende coinvolte

“Un risultato importante quello raggiunto con questa campagna di solidarietà, grazie alla generosità delle aziende del nostro territorio – dichiara Michele Matteoli, presidente del Consorzio Conciatori Ponte a Egola -. Sono felice di constatare che la nostra realtà produttiva, per quanto in grave difficoltà, in questo momento abbia aiutato le fasce più fragili e bisognose. Hanno dimostrato di essere parte integrante della comunità”. “Ringrazio sentitamente tutti gli associati che hanno aderito a questa iniziativa – ha dichiarato Alberto Giannangeli, presidente di ASSA – perché, con questo piccolo gesto, hanno dimostrato di avere un grande cuore. La solidarietà è un legame che unisce”. (mvg)

