Da domani parliamo di pelle e sostenibilità alla Green Week

Si comincia con l’evento inaugurale dal titolo L’acqua, un Bene Prezioso per il Futuro di Tutti. Siamo alla Green Week di Parma, nel contesto del Festival Green Economy che dal 2 maggio a oggi ha vissuto una sorta di preludio on site, con il tour delle Fabbriche della Sostenibilità. Abbiamo scritto “siamo” perché a Parma ci saremo anche noi de La Conceria, tra i relatori di un talk che cercherà (insieme a UNIC – Concerie Italiane e cuoificio Gi-Elle-Emme) di fare luce sulla reale dimensione della pelle. Ma lo spazio per parlare di pelle e sostenibilità sotto i riflettori della Green Week non si esaurisce qui. Anzi.

Parlare di pelle e sostenibilità alla Green Week



Il punto di partenza è fissato per domattina (5 maggio 2023), alle 10.30, quando Fulvia Bacchi, direttore generale UNIC – Concerie Italiane, parteciperà al panel intitolato Sostenibilità è Competitività. Un’occasione per mettere in luce la mission green che la concia italiana persegue storicamente con investimenti costanti e un alto livello di innovazione. Si passa, poi, alle ore 16.30 con il talk Pelle e Finta Pelle: Indovina chi è Più Green? Relatori: Tommaso Lapi (CEO di Gi-Elle-Emme), Giacomo Zorzi (UNIC – Concerie Italiane) e il direttore della nostra testata, Luca Fumagalli. Si continua alle 18 con La Moda alla Prova della Circolarità: Qualità, Modelli di Produzione e Consumi. Al talk partecipa Viola Dalle Mese, direttore marketing di Conceria Montebello.

La Fabbriche della Sostenibilità

La Green Week, come da tradizione, si divide in due parti. La prima, quella dedicata alle Fabbriche della Sostenibilità, si conclude oggi. E ha coinvolto, come spiegano gli organizzatori, “aziende che investono, anche come leva competitiva, su tematiche quali economia circolare, riuso, gestione dei rifiuti in ottica sostenibile e abbattimento delle emissioni”. Ma anche su “risparmio energetico e nuove forme di energia, nuove tecniche costruttive e sostenibilità dei mezzi di trasporto, responsabilità sociale e ambientale d’impresa”. Il ciclo della pelle è stato rappresentato da Conceria Montebello, l’impianto di depurazione Medio Chiampo, Dal Maso Group, Lapi Gelatine, il cuoificio Gi-Elle-Emme.

Chi la organizza

Green Week, “il Festival della Green Economy è promosso da ItalyPost, Fondazione Symbola e L’Economia del Corriere della Sera”. Si avvale della “collaborazione del Comune di Parma, dell’Università di Parma, dell’Unione Parmense degli Industriali e di Parma”.

