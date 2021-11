Francia, CNC lancia un nuovo materiale innovativo: Riuc, cioè…

Provocazione comunicativa, ma fino a un certo punto. In Francia, CNC (Conseil National du Cuir) lancia un nuovo materiale innovativo. Si chiama Riuc. In altre parole: Cuir scritto al contrario. CNC lo fa online, utilizzando una narrativa e un lessico che, in buona sostanza, sono i medesimi di chi spaccia materiali alternativi alla pelle. E ottiene un risultato allo stesso tempo efficacissimo e straniante.

Un nuovo materiale innovativo

Non a caso Riuc/Cuir è presentato come “un materiale del futuro” prodotto da un processo di completo “riciclo di fibre organiche” e “basato sulla biotecnologia”. Un materiale che “ultraresistente, dalla finiture e applicazioni infinite, innocuo al 100%”.

Sviluppato contro l’obsolescenza programmata

Utilizzando i codici comunicativi dei detrattori della pelle, Riuc è raccontato come un materiale “sviluppato contro l’obsolescenza programmata” di tutte le sue presunte alternative. Risultato possibile perché “possiede delle proprietà di resistenza fisica superiori alla media in comparazione con altri materiali creati a partire da fibre organiche”. Il risultato comunicativo è chiaro ed efficace, così come la modalità sarcastica con cui Riuc/Cuir percula, con le loro stesse parole. le alternative marketing-based alla pelle.

Leggi anche: