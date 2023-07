Francia, un bonus per chi ripara le scarpe (anziché buttarle)

La Francia annuncia, a partire dal prossimo ottobre, un bonus per chi, anziché buttarle per comprarne di nuove, porta le scarpe a riparare dal calzolaio. In questo modo l’Eliseo conta di incentivare il consumo responsabile e la moda sostenibile. Nonché di sostenere economicamente le botteghe artigiane. La misura fa affidamento per il periodo 2023-2027 su un budget di 154 milioni di euro.

Meglio riparare che buttare

Il programma a sostegno della durevolezza dei prodotti di moda prevede un bonus di 7 euro per chi porta a riparare le scarpe e di 10-25 euro per chi, invece, ripara capi d’abbigliamento. Il bonus, annunciato dal segretario di stato per l’Ecologia Berangere Couillard, rientra nella più ampia politica del governo francese per la moda d’Oltralpe, politica che include anche le misure a sostegno della formazione per le professioni artigiane. Il primissimo passo per l’implementazione del bonus, riporta Le Monde, è l’adesione di calzolai e sartorie al network di botteghe autorizzate. Si stima che ogni anno i francesi si liberino di 700.000 tonnellate di capi e accessori fashion: due terzi di questi finiscono in discarica. Incentivare la riparazione, dunque, è un modo per alleggerire il sistema di smaltimento dei rifiuti.

