Il 20 gennaio il webinar ICEC sulla pelle ecologica (quella vera)

L’appuntamento per il webinar ICEC sullo standard UNI 11427 è fissato per il 20 gennaio 2021. Sabrina Frontini e Aldo Cavezzali, rispettivamente direttore e responsabile certificazione dell’istituto di certificazione di riferimento dell’area pelle, illustreranno i requisiti e i criteri per la certificazione della pelle ecologica. Alias: Ecopelle. Quella vera, ovviamente, cioè il derma animale conciato secondo precisi criteri di sostenibilità.

Quella vera

Il webinar si terrà dalle 16:00 alle 17:30 su Zoom. ICEC lo organizza per brand, concerie e aziende della filiera della pelle. Per partecipare è necessario iscriversi. Di recente già diverse aziende della filiera hanno ottenuto la certificazione. Questa “permette di comunicare al proprio cliente che sono stati rispettati i requisiti minimi di prodotto – spiegava Frontini lo scorso dicembre –. Ma anche i requisiti minimi ambientali del processo produttivo (per qualsiasi tipo di concia) previsti dallo standard per poter chiamare il (vero) cuoio ecologico, ecopelle o con termini simili”.

Di nuovo online il 27

L’agenda di ICEC prevede un secondo webinar il 27 gennaio, ancora dalle 16:00 alle 17: 30 su Zoom. Questa volta si parlerà della qualifica di sostenibilità per i terzisti della filiera pelle. Si tratta dello schema di certificazione che consente ai supplier delle concerie di attestare i propri standard ambientali e sociali, nonché di salute e sicurezza.

Leggi anche: