SSIP Leather Update: cos’è la normazione, cos’è la sostenibilità

A cosa serve la normazione tecnica in ambito conciario? In che modo i fanghi recuperati possono diventare una fonte energetica? Due domande per due risposte che SSIP (Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti) offre nella sua consueta Leather Update settimanale.

Cos’è la normazione

“Normazione Tecnica: scopi ed importanza per il settore conciario”. Un orizzonte di analisi molto ampio ma di enorme “rilevanza”, per gli argomenti di cui trattano queste norme, spiega SSIP. Per esempio: sicurezza e ambiente. Non a caso, “anche le Pubbliche Amministrazioni fanno riferimento ad esse richiamandole nei documenti legislativi e trasformandole, quindi, da documenti di applicazione volontaria in documenti cogenti”. Cliccando qui trovate l’elenco ragionato di tutte gli standard per la certificazione di sistema, ambientale e di prodotto” nei quali SSIP è impegnata a livello nazionale e internazionale.

Cos’è la sostenibilità

Risposta numero 1: è un percorso da raccontare. E SSIP lo fa in prima persona oggi, 3 maggio, in occasione di “Percorsi di sostenibilità”. In altre parole, la manifestazione promossa dall’Università Suor Orsola Benincasa nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Risposta numero 2: è un lavoro circolare. Lo dimostrano le collaborazioni della Sperimentale con il Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di Napoli. Una “riguarda il reimpiego di fanghi derivanti da impianti consortili conciari come fonte di energia. Il tutto, nell’ottica della limitazione del loro smaltimento, con evidenti vantaggi sul piano ambientale ed economico”.

