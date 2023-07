La sostenibilità della moda è un risultato da raggiungere insieme

La sostenibilità della moda è un risultato di sistema, di quelli da raggiungere con la cooperazione tra tutti i player. Per questo la fiducia è un valore sostanziale nel processo collettivo in cui il fashion system si è impegnato, un processo che non è esente da battute d’arresto. Per questo alla transizione green di brand e imprese manifatturiere, ai suoi successi e ai suoi smottamenti, dedichiamo sul magazine mensile La Conceria n. 7/8 “Sostenibilità come Sistema”. Un approfondimento dove intervistiamo Francesca Romana Rinaldi (nella foto), direttrice di Monitor for Circular Fashion SDA Bocconi, nonché consulente aziendale e autrice di pubblicazioni sulla moda sostenibile (l’ultima fatica, a quattro mani con Salvo Testa, è “L’Impresa Moda Responsabile, Egea, 2022).

La sostenibilità della moda

Nella transizione green, dicevamo, la moda ha bisogno di rapporti e pratiche trasparenti sia lungo la filiera, che nel dialogo con il consumatore. È un’evoluzione collettiva che procede tramite innovazioni graduali e che non è esente da scossoni. Non è un obiettivo per corse solitarie o, peggio, per ritrovati straordinari (per questo invitiamo sempre a diffidare da chi si presenta con soluzioni utili al marketing più che all’industria, roba da imbonitori al mercato delle pulci). “È un lavoro richiede tempo e impegno da parte di tutti – ci dice Francesca Romana Rinaldi –: le aziende comprendono quanto sia importante validare ogni singola parola e informazione. Credo che per conquistare la fiducia tra i player della filiera e del consumatore, sia fondamentale anche raccontare gli insuccessi e le difficoltà, oltre ai successi lungo il percorso”.

Clicca qui per leggere Sostenibilità come Sistema nella versione integrale

Qui per sfogliare il sommario di Fiducia

La Conceria è per abbonati: scopri le formule di sottoscrizione

Leggi anche: