Risultati e affidabilità: Sicit vince il Premio Industria Felix

“Tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella Regione Veneto”. È la sintesi della ragione per cui Sicit Group si è aggiudicata il Premio Industria Felix.

Sicit vince il Premio Industria Felix

Controllata da Intesa Holding e NB Renaissance, Sicit “è un’eccellenza italiana della green e della circular economy con rating ESG straordinario – si legge in una nota -. Trasforma i sottoprodotti della lavorazione della pelle (estraendo aminoacidi e peptidi dal collagene) in biostimolanti per l’agricoltura e ritardanti per l’industria del gesso”. Per questo, è fornitore dei “principali gruppi internazionali del settore agrochimico industriale”. Un’attività “di importanza strategica per il settore conciario vicentino”. Sicit, infatti, “ritira e trasforma dei residui in prodotti ad alto valore aggiunto, totalmente biodegradabili, senza rischi per la salute pubblica e l’ambiente, limitando quasi a zero la produzione di rifiuti. Un risultato frutto di importanti investimenti in ricerca e sviluppo”.

Un premio alla sostenibilità

“Sono onorato di questo ulteriore riconoscimento per Sicit – dice il CEO Massimo Neresini -. Quello di oggi è di fatto un premio alla sostenibilità che è la missione che rendiamo possibile ogni giorno con incessante impegno e con strumenti e skills mondiali”. Il Premio Industria Felix è organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale supplemento con Il Sole 24 Ore. Si avvale della collaborazione “di Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, con il sostegno di Confindustria e il patrocinio Simest”. La selezione si “basa sui bilanci di 700.000 società di capitali dell’anno fiscale 2021 partendo dal Margine operativo lordo decrescente”. A esso, poi, si associano altri parametri “anche al di fuori del conto economico”.

