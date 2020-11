Scelta fotovoltaica per SICIT che si racconta in un webinar

Prima l’appuntamento, poi la notizia. Giovedì 19 novembre 2020, SICIT Group sarà protagonista di un webinar organizzato da UNIC – Concerie Italiane. Obiettivo: raccontare e approfondire la sua esperienza di circolarità conciaria. Esperienza che, in virtù di una recente scelta fotovoltaica, oggi si aggiorna di un ulteriore step sostenibile.

Scelta fotovoltaica

“SICIT Group accelera sul fronte della sostenibilità energetica”, si legge in una nota dell’azienda vicentina. In altre parole, “grazie alla partnership con Enel X, SICIT installerà un impianto fotovoltaico da 192 kWp (kilowatt di picco)”. Produrranno, “ogni anno, circa 226.000 kWh di energia elettrica che sarà interamente impiegata per alimentare lo stabilimento di Arzignano”. Una scelta che garantirà “un risparmio di oltre 83 tonnellate di CO 2 ogni anno”. Non finisce qui. “Parallelamente SICIT ha deciso di sottoporre il proprio ciclo produttivo all’analisi del Circular Economy Report di Enel X”. Si tratta di “uno strumento in grado di identificare il livello di maturità circolare dell’azienda”. E che fornisce “una road-map con le possibili soluzioni per migliorarlo. SICIT punta così ad intervenire sui propri cicli produttivi per ridurre ulteriormente la propria impronta ambientale ed assicurare un futuro sostenibile all’azienda, all’indotto e al territorio”.

Webinar

Il webinar di giovedì 19 novembre 2020 diventa, così, l’occasione per approfondire a 360 gradi il progetto circolare, di SICIT Group. Il titolo lo sintetizza alla perfezione: “SICIT Group: un’eccellenza di economia circolare al servizio della filiera pelle italiana”. L’incontro si svolgerà dalle 11.30 alle 12.30 sulla piattaforma Zoom e ospiterà Massimo Neresini, CEO di SICIT Group.

La partecipazione è gratuita, ma richiede un’iscrizione che si può effettuare cliccando qui.

