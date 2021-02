SICIT è tra le aziende più virtuose al mondo, dice Sustainalytics

L’agenzia Sustainalytics ha inserito SICIT Group tra le più virtuose aziende a livello internazionale in materia di sostenibilità nell’ambito della circolarità. In particolare, l’azienda vicentina è stata valutata per il modo esemplare con cui gestisce pratiche ESG. In altre parole, quelle correlate all’impatto ambientale, sociale e di governance.

Tra le più virtuose

Sustainalytics è un’agenzia indipendente che valuta la sostenibilità delle imprese. E ha attribuito l’ESG Risk Rating a SICIT Group in relazione alle tematiche ambientali, sociali e di governance. Tale rating esprime il livello di adesione alle più rigorose indicazioni istituzionali e internazionali a carattere volontario in materia di sostenibilità. Con un ESG Risk Rating di 27,8, SICIT raggiunge la top 8% mondiale delle migliori aziende chimiche per l’agricoltura.

Rischio elevato, gestione ideale

Sustainalytics ha riconosciuto che, lavorando rifiuti conciari e residui animali, SICIT affronta un livello “elevato” di rischio ESG. Ma lo gestisce in maniera “forte“, in quanto segue “le migliori pratiche, segnalando una forte responsabilità agli investitori e al pubblico”. Complessivamente, Sustainalytics non evidenzia eventi specifici e potenzialmente rischiosi che possano avere un impatto negativo sugli stakeholder, sull’ambiente o sulle operazioni della società.

Il commento

“Il rating assegnato da Sustainalytics certifica la bontà del percorso intrapreso, posizionandoci addirittura nelle prime posizioni a livello globale tra le aziende chimiche per l’agricoltura – commenta il CEO Massimo Neresini -. Un risultato ancora più importante perché basato principalmente sul nostro primo bilancio di sostenibilità. Dal quale non emergevano ancora chiaramente i risultati conseguiti grazie al miglioramento di policy e best practice aziendali. SICIT è parte integrante della circular economy dell’industria conciaria e la sostenibilità ambientale è sempre stato un tema centrale. Negli ultimi anni abbiamo iniziato un cammino volto ad integrare i princìpi ESG nella loro interezza, affinché guidino ogni futuro sviluppo del Gruppo”.

