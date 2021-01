CRV non ferma SICIT: nel 2020 i ricavi crescono dell’11,5%

CRV non ferma SICIT. La società di Chiampo offre prodotti biostimolanti per l’agricoltura e ritardanti per l’industria del gesso ottenuti da residui di lavorazione della concia. La società ha chiuso il 2020 con ricavi in aumento dell’11,5%. La domanda ha registrato una crescita costante e trasversale, fatta eccezione per i ritardanti per l’industria del gesso che pagano la frenata dell’edilizia a causa della pandemia.

Malgrado il coronavirus, SICIT ha continuato a crescere. Nel 2020 i ricavi consolidati hanno raggiunto i 63,2 milioni di euro, contro i 56,7 milioni del 2019. Vale a dire un incremento dell’11,5%. Tale risultato supera gli obiettivi di budget che la società aveva fissato a inizio anno. In significativa crescita sono il business dei biostimolanti a 38,3 milioni (31 milioni nel 2019; +23,6%) e quello del grasso animale a 7,1 milioni (6,5 milioni nel 2019; +8,8%). I ritardanti per l’edilizia confermano la contrazione, scendendo a 14,1 milioni dai 15,3 del 2019 (-8,3%). Crescono, infine, i ricavi da servizi di ritiro dei residui conciari a 3,1 milioni contro i 3 milioni del 2019 (+3,6%)

Il commento

“Siamo veramente soddisfatti per gli ottimi risultati del 2020 – spiega Massimo Neresini, CEO di SICIT Group -. Allo stesso tempo rimaniamo estremamente fiduciosi per il 2021. Forti degli investimenti che abbiamo realizzato, quest’anno potremo immettere nel mercato un grasso purificato per i bio-combustibili molto più performante sotto l’aspetto ecologico ed economico. Questo insieme ad alcuni nuovi prodotti, sviluppati con i nostri clienti, per far fronte alle future esigenze delle realtà agricole (biostimolanti) e industriali (ritardanti). Non possiamo dimenticare, inoltre, il grande impegno che SICIT ha profuso avviando l’impianto di recupero e trattamento del pelo animale. Ha allargato così la sua opera di servizio di ritiro dei residui conciari, tornati ai livelli pre-pandemici”. (art)

