SICIT vara la newco per sfondare nel mercato cinese

Una newco per sfondare in Cina. È quella a cui punta SICIT, società di Chiampo dei prodotti biostimolanti per l’agricoltura e ritardanti per l’industria del gesso ottenuti da residui di lavorazione della concia. L’azienda ha già un accordo con un importante partner locale. Lo sviluppo della collaborazione procede a passi veloci.

Una newco per sfondare

Nei giorni scorsi il top management di SICIT ha partecipato a un incontro di aggiornamento con un’importante rappresentanza del mondo politico ed economico cinese. Ne facevano parte, tra gli altri, Jin Xiangjun, vicesindaco di Tianjin, Zeng Yan, direttore di Tianjin International Trade & Shipping Service Center, e Song Honghai, presidente di Tianjin Weijie Pharmaceutical. Proprio quest’ultimo è il possibile socio dell’azienda vicentina nell’iniziativa cinese. “Il progetto contempla la costituzione di una newco. Il nuovo socio, in posizione di minoranza, dovrà servire l’espansione commerciale nel Paese e nell’area Asia-Pacifico”, fanno sapere da Chiampo. Inoltre, SICIT prevede di costruire il suo primo impianto produttivo estero, a Tianjin (sud-est di Pechino), nella locale Free Trade Zone. La fabbrica sarà di finitura dell’idrolizzato proteico di origine animale, importato dall’Italia in forma concentrata, per ottenere in loco la gamma di biostimolanti e ritardanti per il gesso da vendere sui mercati asiatici.

Il commento

“Tianjin è un importante fulcro per l’approfondimento della cooperazione economica e commerciale tra Cina e Italia – spiega Jin Xiangjun -. Il governo municipale ha istituito il parco industriale delle PMI italiane nella zona di libero scambio del porto di Tianjin. Serve a promuovere la cooperazione a tutto tondo tra Cina e Italia nello sviluppo industriale, nel commercio internazionale, nell’innovazione scientifica e tecnologica e in altri campi. Siamo felici che il progetto SICIT rientri nel nostro parco industriale e ci aspettiamo che i biostimolanti di SICIT concorrano ad accelerare, anche in Asia, la transizione verso un’agricoltura pienamente verde e sostenibile. Per parte nostra, faremo ogni sforzo per mettere SICIT China nelle migliori condizioni per operare efficacemente ed efficientemente”. (art)

