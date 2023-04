Che borsa comprare? Ora ne puoi parlare con ChatGPT

Che borsa comprare? Che scarpe preferire? Su che look orientarsi? Per aiutare i clienti a risolvere i dubbi, Kering ha deciso di sfruttare l’intelligenza artificiale e gli NFT. Lo fa con il marketplace Kering Knxt (K iniziale di Kering e nxt ovvero next), basato su piattaforma blockchain. Knxt comprende “/madeline”, un personal shopper alimentato da ChatGPT di OpenAI, che aiuta i visitatori a navigare tra marchi di lusso tra cui Gucci, Balenciaga e Bottega Veneta. Ed evitare così lo “scroll infinito”. Anche Gucci (marchio controllato da Kering) ha da poco annunciato una iniziativa riguardante il metaverso.

La piattaforma

Finora Kering ha tenuto il progetto sotto traccia. Il sito knxt.space è stato registrato nel febbraio 2021. Ora il gigante francese del lusso ha avviato Knxt come una delle iniziative per sperimentare esperienze digitali innovative. Knxt è uno “spazio della moda all’avanguardia” che sfrutta le nuove tecnologie e offre la possibilità a Kering di testare nuovi contenuti e idee innovative attraverso l’integrazione di AI e NFT.

Che borsa comprare?

Il protagonista principale è il nuovo chatbot chiamato “/madeline”, alimentato da ChatGPT di OpenAI, che svolge la funzione di personal shopper. L’obiettivo è evitare lo scroll infinito che distrae il cliente. Inoltre gli utenti possono acquistare i prodotti utilizzando la criptovaluta ETH. Per celebrare il lancio, scrive Jing Daily, Knxt distribuirà NFT dalla sua collezione “La Première” alle prime 100 persone che effettueranno un acquisto utilizzando un portafoglio Web3. Il token si presenta sotto forma di un gufo che sfoggia le varie etichette di lusso disponibili per l’acquisto sul sito.

Gucci e Yuga Labs

Gucci ha da poco annunciato la collaborazione con Yuga Labs, la società ideatrice della popolare collezione di NFT Bored Ape Yacht Club. Secondo marketwatch, le due aziende stanno lavorando per rilasciare un numero limitato di prodotti fisici Gucci associati a non fungible token legati al tanto atteso gioco del metaverso Yuga Labs chiamato Otherside. (mv)

