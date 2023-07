Vi presentiamo il programma del congresso UITIC di settembre

Muoversi verso la sostenibilità attraverso l’innovazione. È questo il tema del 21° Congresso Internazionale della Calzatura, in programma dal 19 al 22 settembre 2023 e che vedrà più di 300 partecipanti a confronto. Tra di essi: produttori, marchi e leader del settore calzaturiero. Promosso da UITIC (Unione Internazionale Tecnici Industria Calzaturiera) e Assomac, si svolgerà a Milano e Vigevano secondo un programma molto ricco, che vi presentiamo nelle prossime righe.

Visite eccellenti

All’apertura dell’evento, martedì 19 settembre, sarà possibile visitare alcune aziende di eccellenza della filiera. Per esempio: Calzaturificio Roveda, Calzaturificio SeymechamLou, CIMAC, Kilometro Rosso, Made Competence Center I4.0, TFL, Tacchificio Villa Cortese, Industrie Chimiche Forestali. Mercoledì 20 settembre è in programma la visita presso SIMAC Tanning Tech e Lineapelle.

Il programma del congresso UITIC di settembre

Da giovedì 21 a venerdì 22 settembre il Congresso proseguirà con un fitto calendario di workshop. A confronto operatori internazionali del calzaturiero e della filiera pelle, insieme a esponenti del mondo di Università, economia e ricerca. Tra i temi in calendario giovedì 21 settembre, le opportunità di sviluppo sostenibile in funzione della redditività dell’azienda e il ruolo dell’innovazione. Si parlerà dei modi per incentivare nuovi processi e materiali misurandone l’impatto ambientale e di sistemi innovativi in grado di soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori.

I relatori

Interverranno, tra gli altri, Yves Morin (presidente UITIC), Maria Vittoria Brustia (presidente ASSOMAC), Fabrizio Nuti (presidente UNIC – Concerie Italiane). Poi: Markus Pichler (Lenzing AG), Matthieu Vicard (CTC Groupe), Maria José Ferreira (Portuguese Footwear Research Centre CTCP), Carlo Alberto Carnevale Maffè (Università Bocconi).

Il ruolo della digitalizzazione

Ampio spazio, nel corso del dibattito, troverà l’analisi dell’evoluzione digitale nell’industria calzaturiera. Ricercatori, esperti di aziende high tech nel campo della robotica e dei materiali discuteranno degli impatti che le innovazioni tecnologiche possono avere sui processi calzaturieri. Tra i relatori: Valantin Louis (CTC Group), Guido Cami (Industrie Chimiche Forestali), Alice Marcato (Politecnico Calzaturiero), Gianmichele Piciocco (Mitsubishi Electric Europe).

Le dimensioni della sostenibilità

La sostenibilità come nuova fonte di competitività e attrattività sarà il principale argomento, venerdì 22 settembre, della giornata conclusiva del Congresso UITIC. Tra gli interventi in calendario, ci sono quelli di Benjamin Majster (Blue Ridge Logiciels) e Elena Orgiles (INESCOP). A seguire: Sabrina Frontini (ICEC), Matteo Scarparo (Assocalzaturifici), Mirco Prai (MGT Italia), Andrew Hudson (BLC Leather Technology Center), Giacomo Zorzi (UNIC), Leonardo Bonanni (Sourcemap).

Storie di successo

Come supportare le aziende impegnate per la sostenibilità a superare le difficoltà nella definizione dei loro obiettivi? Gli interventi si confronteranno su questo tema e sull’opportunità di un’etichettatura che garantisca la riconoscibilità degli approcci migliori. Spazio, infine, per storie di successo che coprono tutti gli aspetti della sostenibilità.

