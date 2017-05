C’è anche un bottale italiano sul podio: tra i vincitori del concorso fotografico Leather is My Job spicca una conceria toscana

Il premio Leather is My Job va allo scatto della portoghese Branca Maria Fernandes Moita Fojo (foto al centro), della conceria Marsipel. Al secondo posto si attesta, invece, la foto di Ginevra Ganu (foto a sinistra), della toscana Newport. Il voto popolare, espresso con i like sulla pagina Facebook del concorso, va infine ad Andrei Vesa (foto a destra), della romena A&A Vesa. Il concorso fotografico indetto da Leather is My job, progetto europeo promosso da Cotance e IndustriAll (la federazione continentale dei sindacati dei lavoratori), è arrivato ai verdetti finali. I vincitori sono attesi l’8 giugno a Igualada (Spagna) per la premiazione.