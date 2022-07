La pelle è rock: DROMe veste i Måneskin al Lollapalooza Stockholm

Ennesima dimostrazione che la pelle è rock? I Måneskin hanno scelto i capi in pelle di DROMe per il loro show sul palco del festival musicale Lollapalooza Stockholm 2022. Non è la prima volta che i componenti della band italiana, famosa ormai a livello internazionale, indossano pantaloni e giacche in pelle firmate dalla designer Marianna Rosati. Questa volta, però, la band è andata oltre, commissionando al brand la realizzazione in esclusiva di un set di look customizzati per la performance live dello scorso 1° luglio 2022.

La pelle è rock

Pantaloni in pelle bianca con lacci frontali a incrocio e una giacca in nappa stretch per Damiano David, il cantante. Pantaloni in pelle nera con dettagli cut out, un reggiseno in pelle bianca e nera e una giacca di satin per Victoria De Angelis, la bassista. “I look combinano contrasti forti, dettagli audaci e un’attitudine provocatoria e sfrontata – specifica DROMe – con una palette di colori primari che alterna bianco puro, nero e tocchi di bordeaux”.

Stile genderless

“L’immaginario femminile e quello maschile collidono e si sovrappongono, rispecchiando l’eclettismo radicale che definisce sia l’estetica di DROMe che la cifra stilistica della band”. Thomas Raggi, il chitarrista, indossava una tuta composta da chiodo di pelle con lacci a incrocio laterali sulle maniche, cintura e pantaloni abbinati. Ethan Torchio, il batterista, vestiva un top a stringhe in pelle satin e dei pantaloni a gamba dritta, sempre in pelle.

Non è la prima volta

Per DROMe non è la prima volta. Il brand toscano è salito spesso sul palco insieme a molte star della musica internazionale. Per esempio, vestendo Lady Gaga e Ariana Grande, senza dimenticare modelle e influencer come Kendall Jenner e Bella Hadid. “La musica è sempre stata una fonte di ispirazione essenziale e una parte fondamentale di ogni collezione”, spiega DROMe in una nota. Tant’è che l’ultima Collezione Autunno Inverno 2022/23 è stata dedicata proprio al mondo della musica live, delle discoteche e dei club.

