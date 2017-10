SCOPRI

I CONTENUTI

DELL’ULTIMO

NUMERO



Se sei già abbonato, esegui il login adesso Username Password Antispam 1 Antispam 2 Antispam 3 password dimenticata? Login Username Recupera Torna al login scarica la versione demo visualizza la versione demo

COVER STORY | INSIDE TOD’S

Il senso di Tod’s per la pelle

Viaggio fotografico (e non solo) dentro l’azienda di Casette d’Ete. Alla scoperta di come nascono le scarpe di un brand che vuole “mantenere i prodotti nella fascia più alta della qualità artigianale”.

GLI ALTRI SERVIZI

L’attesa della conferma

Lineapelle93 arriva dal 4 al 6 ottobre, chiude il treno degli eventi fieristici di Milano (che salutano il rinnovato entusiasmo del prodotto finito) e si presenta al via con espositori in crescita e un rafforzato profilo internazionale. Eventi in programma: la sostenibilità, “l’artigianato digitale” e tanto altro. Le bussole stilistiche MAPS, per l’inverno 18/19.

Appuntamento al 2067

La conceria vicentina Montebello festeggia 50 anni di attività proiettandosi in un domani che, ancora di più, “dovrà basarsi sul valore delle idee”. E immaginando una collezione futuribile.

La luce in fondo al tunnel

La pellicceria italiana, dopo anni di flessione, torna a crescere. Si rivedono i russi, funziona l’abbigliamento in pelle. In attesa del bilancio di fine anno, il 2017 è positivo. TheOneMIlano: work in progress.

L’onda del prêt a partir

Visto a the Micam: la sneakermania influenza la declinazione stilistica della calzatura. La comodità conquista la scena. La pelle brilla. Il tacco s’abbassa.

Retrò, con vista futuro

Visto a Mipel. Borse per viaggiatrici e per donne in affari. Morbide o voluminose, sempre nuove. Accessori che chiedono pellami dall’identità forte.

Tutti pazzi per la pelle

Milano Fashion Week: temi, brand e una pioggia di soluzioni creative, ovviamente in pelle, a Milano Moda Donna. Top gallery ragionata e fotografica.

Profeti in patria

Niente online, GDO e franchising. Sì al multimarca, al prezzo accessibile e all’italia, che vale il 90%. Valleverde rinasce e, se nel 2015 fatturava 1,5 milioni di euro, ora punta a chiudere il 2017 a quota 13,5.

La startup fashion

Sei ex colleghi universitari uniscono le forze e fondano un brand. Perché lavorare nella moda è bello. Ma avere una propria griffe ancora di più.

Tutti pazzi per la pelle

Milano Fashion Week: temi, brand e una pioggia di soluzioni creative, ovviamente in pelle, a Milano Moda Donna. Top gallery ragionata e fotografica.

Scarpe, pelle, Trump

Una filiera, quella della calzatura USA, che rimarrà internazionalizzata. Un materiale, la pelle, che deve lottare per la propria quota di mercato. Parla Peter Mangione, ex presidente FDRA. Brasile, occhio ai prezzi.

Sotto a chi tocca

Il club del protezionismo accoglie un nuovo membro: la Turchia. La Russia, invece, rinnova un’altra volta il blocco del wet blue, “temporaneo” dal 2014.

Scarpe, pelle, Trump

Una filiera, quella della calzatura USA, che rimarrà internazionalizzata. Un materiale, la pelle, che deve lottare per la propria quota di mercato. Parla Peter Mangione, ex presidente FDRA. Brasile, occhio ai prezzi. Afticva farsi male da soli.

Chi macella, chi no

Bene l’Europa (ma non tanto la Francia). Male l’Australia. I trend dei conferimenti nei primi 6 mesi del 2017.

Cronistoria di un disastro

Le spire della giustizia brasiliana si chiudono intorno ai fratelli Batista. Veloce riepilogo su come, nel giro di pochi mesi, il più grande gruppo mondiale della carne sia finito nei guai.

Capitolati, e non solo

5 domande a Mirco Pomponio, responsabile Trumpler Italia. La multinazionale chimica tedesca, in attesa di festeggiare 150 anni di attività il prossimo anni, inaugura un nuovo capannona di stoccaggio a Santa Croce sull’Arno e dice la sua su alcuni dei temi caldi del momento..

Cronistoria di un disastro

Le spire della giustizia brasiliana si chiudono intorno ai fratelli Batista. Veloce riepilogo su come, nel giro di pochi mesi, il più grande gruppo mondiale della carne sia finito nei guai.

Il prezzo della scarpa: in Islanda costa cara, in Turchia no

L’analisi è firmata Eurostat e stila la graduatoria dei prezzi di alcuni prodotti nelle varie nazioni europee. Delle scarpe, in particolare. I risultati sono particolarmente interessanti.

LE RUBRICHE

Il caso della settimana – Lo stile e il prodotto

Ipse dixit – Il made in Italy rende grande il lusso

Pop Up – Gucci + Unskilled Worker

Yesterday is Here – Tratto da LaConceria 5 ottobre 1922

Tra le righe – Buone prospettive per la carne di Argentina e Brasile

Solofra – Ecco i primi due certificati ICEC per la tracciabilità

Bangladesh – Il 40% in meno | Ancora meno

Ricerca e dintorni – Rivoluzione? Quale rivoluzione? | in collaborazione con Lineapelle | Ambiente e Sostenibilità