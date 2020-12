Adient accende i fari sul Marocco: 15,5 mln per la nuova fabbrica

Adient accende i fari sull’Africa settentrionale. Il colosso statunitense dell’automotive ha annunciato l’apertura di un nuovo stabilimento in Marocco. Andrà ad affiancare quello che il gruppo americano già possiede all’interno della medesima zona industriale.

Adient accende i fari sul Marocco

Il ministro al Commercio del Marocco, Moulay Hafid Elalamy, ha firmato un accordo con il vicepresidente esecutivo per l’area EMEA di Adient, Michel Berhelin. Il documento prevede l’apertura di un nuovo stabilimento produttivo nell’area industriale di Kenitra, dove Adient possiede già uno stabilimento di 8.500 metri quadrati che impiega 245 persone. Al nuovo impianto potrebbe essere annesso un Centro di Pogettazione e Sviluppo che potrebbe dare lavoro a 50 posti ngegneri.

Il progetto

Stando a quanto riporta l’agenzia di stampa del Regno del Marocco, Adient investirà per il nuovo stabilimento 15,5 milioni di euro. L’impianto occuperà una superficie di 34.500 metri quadrati e porterà all’assunzione di 1.600 persone. Produrrà sedili per 750.000 auto all’anno generando un fatturato di 60 milioni di euro.

Il commento

“Siamo grati al Marocco per averci aperto ulteriormente le porte in questa seconda fase di sviluppo – spiega Barthlin -. Questo accordo stimolerà la nostra ambiziosa espansione nella produzione di sedili e lo sviluppo di competenze tecniche per essa”.

Leggi anche: