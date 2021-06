GST Seton Autoleather cambia nome per ribadire i propri valori

GST Seton AutoLeather cambia nome: adesso si chiama Pangea. La multinazionale della pelle per automotive ha comunicato di recente il rebranding. Il nuovo nome “rappresenta la nostra filosofia e le nostre relazioni – spiegano dall’azienda, nata nel 1832 come conceria negli States e oggi gruppo con 5.000 dipendenti in quattro continenti –. La nostra storia con la pelle ci connette alla terra, con gli altri e con il nostro team globale di artigiani che rende tutto possibile”.

GST nel 2018 è scampata all’ipotesi fallimento, dopo un periodo in amministrazione controllata, con una ricomposizione societaria. La multinazionale, che ha radici nordamericane e profonda penetrazioni nel Far East asiatico, vanta sedi manifatturiere e commerciali anche in Europa (Germania e Ungheria). La scelta del rebranding non segnala tanto la necessità di un cambio di passo, ma di rinforzo dei propri valori. Pangea è il nome del super-continente che riuniva tutte le terre emerse prima della frammentazione dei continenti. Il richiamo alle origini del pianeta per il gruppo incarna “il principio che guida il nostro lavoro: non distruggere quello che la natura ha creato, ma anzi preservarlo e migliorarlo”.

Foto da Pangea

