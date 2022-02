SuperFerrari: superfatturato e superbonus ai dipendenti

È tutto super in casa Ferrari. Fatturato record, ordini sold out e maxibonus per i dipendenti. La casa di Maranello ha superato per la prima volta nella sua storia i 4 miliardi di fatturato. “Il portafoglio ordini non è mai stato così forte” dice il CEO Benedetto Vigna che annuncia anche un superbonus per dipendenti. In altre parole: circa 12.000 euro in media “perché nel 2021 la produzione non si è mai interrotta”. Cosa che ha permesso il raggiungimento dei risultati attuali.

Superfatturato

Ferrari ha chiuso il 2021 con ricavi a quota 4,27 miliardi, in aumento del 23,4% rispetto 2020 e del 13,4% sul 2019. L’utile netto è stato di 833 milioni di euro, in crescita del 37% sul 2020. Le consegne sono state 11.155, in crescita del 22,3% sul 2020 e del 10,1% rispetto al 2019. Gestire l’aumento degli ordini e preservarne l’esclusività è la sfida che il CEO Vigna sta affrontando.

Una raccolta ordine impressionante

“I risultati finanziari record del 2021 dimostrano ancora una volta la forza del nostro modello di business. Abbiamo gestito attentamente una raccolta ordini impressionante” ha detto lo stesso Vigna. A riportarlo è la Gazzetta di Modena. Impressionante al punto che, nel quarto trimestre, Ferrari ha deciso di “chiudere la raccolta su alcuni modelli”.

Superbonus

Forte dei risultati e della produttività registrata l’anno scorso, Ferrari ha deciso di elargire ai propri 4.500 dipendenti un premio annuale di competitività legato ai risultati. Sarà pari a 11.535 euro lordi, “anche se quasi 4 lavoratori su 5 supereranno i 12.000”. Un superbonus “inedito” per la realtà italiana, dove in media si attesta a poco più di un decimo. Ma che rappresenta una prima volta anche per Ferrari, che non erano mai andata oltre la soglia dei 10.000 euro. (mv)

