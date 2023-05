Cerutti a La Conceria: “Siamo rimasti in pochi, è tutto più caro”

“La premessa è che nella fascia medio-bassa siamo rimasti in pochi. L’indotto sta soffrendo tantissimo. Tanti nostri fornitori hanno chiuso e altri sono in crisi”. Massimo Cerutti (nella foto a sinistra) è il CEO del calzaturificio Cerutti di Vigevano, che ha fondato nel 1982 insieme al fratello Mario. L’azienda è specializzata nella produzione di sandali da donna di fascia medio-economica. E dalle pagine de La Conceria n. 5 – 2023 (“Medio”) ci racconta le difficolta che affronta quella parte di manifattura made in Italy che resiste nel segmento.

“Siamo rimasti in pochi”

L’ultimo numero del mensile La Conceria intende investigare il mondo del Medio, inteso sia come posizionamento di mercato che come dimensioni aziendali. Ne abbiamo discusso con imprenditori dell’intera filiera della pelle e prodotto in pelle. Da Cerutti ci facciamo raccontare le prospettive di chi opera nel settore in Italia (“Il vantaggio competitivo di chi come me produce in Italia è proporre un prodotto fresco e sempre rinnovato”). Ma anche le difficoltà.

