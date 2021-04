Dr. Martens, Supreme, Stone Island & Co: piovono collaborazioni

La moda al ritmo di co-lab. Se fino a qualche anno fa le collaborazioni erano sporadiche e avevano il carattere dell’eccezionalità, col passare del tempo sono diventate una strategia di marketing per sviluppare il mercato sia a livello geografico che di target di consumo. Piovono collaborazioni, dunque, nelle ultime settimane. Tra le tante, ne abbiamo selezionate tre.

Piovono collaborazioni

SUPREME x DR. MARTENS

Per questa co-lab, il marchio newyorkese dello streetwear ha rivisitato il modello a 5 occhielli di Dr. Martens. lo ha fatto in 3 versioni: una classica nera, una arancione brillante e un’altra zebrata. Mentre quelle in nero e arancione sono realizzate in morbida pelle liscia, quella zebrata presenta la tomaia in cavallino. Ogni modello è dotato dell’esclusiva ammortizzazione AirWair di Dr. Martens.

STONE ISLAND x NEW BALANCE

Le due aziende hanno annunciato una partnership pluriennale che verrà svelata nel corso del 2021. I due brand collaboreranno nel settore delle calzature e rilasceranno diversi prodotti nelle prossime stagioni. New Balance ha affermato che ogni azienda “aprirà le rispettive porte a una ricerca e sperimentazione più approfondite con l’obiettivo di collaborare su entusiasmanti innovazioni di prodotto”. Nel 2013 i due marchi avevano collaborato per la sneaker SI-577 uscita solo in Italia.

PUMA + DEICHMANN

Una partnership molto interessante dal punto di vista strategico è quella messa in atto tra i due colossi tedeschi che stanno collaborando con la cantautrice americana Bebe Rexha. Ne è nata una campagna congiunta sotto l’hashtag #WhateverSuitsYou a sostegno dell’emancipazione femminile, affiancata da una capsule esclusiva composta da due sneaker (una in pelle) e tre modelli di borsa. (mv)

