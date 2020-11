Tradizione artigianale, innovazione: in viaggio da Roveda (Chanel)

“Il nostro obiettivo è quello di conciliare tradizione artigianale e innovazione. Senza compromettere le caratteristiche principali del nostro prodotto e senza intaccare il savoir-faire manuale”. Parole di Stefano Risorto, direttore generale del calzaturificio Roveda di Parabiago (Milano), rilasciate a wallstreetitalia.com. Il tutto, in occasione di un vero e proprio viaggio del portale all’interno dell’azienda lombarda controllata dalla griffe francese Chanel.

Dal 1955

Roveda è stata fondata nel 1955 da Giovanni Roveda e sua moglie. Fin da subito collabora con griffe francesi come Lanvin, Chloé, Roger Vivier e Chanel. Con quest’ultima, poi, sviluppa una collaborazione più stretta negli anni ‘80. Si arriva così al 2000, quando proprio Chanel rileva la proprietà del calzaturificio. Oggi Roveda produce oltre 1.000 modelli di calzature all’anno per diversi vari di lusso (incluso Chanel, ovviamente). E dà lavoro a circa 330 dipendenti, occupando una superficie di quasi 8.000 metri quadrati.

Tradizione artigianale e innovazione

“Il nostro obiettivo è quello di fare provare alle persone che indossano le nostre creazioni la stessa emozione che noi mettiamo nel realizzarle” spiega Risorto. “Per produrre una scarpa di lusso sono necessarie fino a 180 operazioni, per un tempo che va dai 90 ai 300 minuti per ciascun paio”. Per esempio, “la classica slingback di Chanel richiede una lavorazione di circa 120 minuti” racconta il direttore generale di Roveda, sottolineando come implementare tradizione artigianale e innovazione sia un obiettivo e, allo stesso tempo, un elemento di competitività.

Ricerca e materiali

Roveda dispone di un dipartimento di Ricerca e Sviluppo interno che impiega 70 persone. Questo reparto si occupa anche della scelta dei materiali. Per esemoio, “Chanel utilizza solo pelli che provengono dalla filiera alimentare” sottolinea Risorto. Altro plus aziendale, infine, è Roveda Academy, hub formativo che si pone un obiettivo primario: garantire al calzaturificio lombardo il ricambio generazionale della manodopera. (mv)

