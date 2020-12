“Conceria e ambiente”: oggi, online, il convegno nazionale AICC

“Conceria e ambiente, la sfida del secolo”. Su questo tema i chimici del settore conciario concentreranno la loro attenzione in occasione del 48esimo convegno nazionale di AICC (Associazione italiana chimici del cuoio). L’appuntamento avrà luogo oggi venerdì 4 dicembre dalle 17 alle 20 e si svolgerà in maniera telematica.

Conceria e ambiente

Il convegno vale anche come 12esimo convegno tecnico AICC Veneto e verterà sui contributi forniti dai chimici del settore conciario all’Agenda 2030 dell’Onu. In particolare, al cosiddetto “Goal 12“. L’obiettivo in questo caso è aumentare la circolarità dei processi industriali. All’appuntamento parteciperanno i professori Stefano Mammi e David Bolzonella delle università di Padova e Verona, l’assessore all’ambiente della provincia di Vicenza Matteo Macilotti e il presidente AICC Roberto Mariano Mecenero. Non solo: ci saranno il vicepresidente del distretto della pelle e il coordinatore Its Green Leather Manager, Giorgio Pozza, e il responsabile materiali pelle di Hugo Boss, Alberto Lampis. (art)

